Una magia di Riccardo Orsolini, un tiro al volo di pregevole fattura sull'assist arcobaleno di Nicolò Cambiaghi che non lascia scampo alcuno a Ionut Radu, permette al Bologna di sbancare il Penzo di Venezia e di consolidare il proprio quarto posto in classifica. La gemma di Orsonaldo spacca ad inizio ripresa un match fino a quel momento anche abbastanza equilibrato, coi lagunari che hanno avuto le loro occasioni per fare male e che nel secondo tempo con Gianluca Busio e Kevin Yeboah hanno accarezzato l'idea del pareggio. Ma nulla da fare, il Bologna è inarrestabile, sale a quota 56 e festeggia l'ennesimo successo, il quinto consecutivo che vale un altro pezzetto di Champions League.

Finisce in parità l'altra gara di questo sabato pomeriggio, dove il Como dello squalificato Cesc Fabregas si fa fermare sull'1-1 da un Empoli convincente ma troppo sprecone. Sono i toscani, dopo lo scampato pericolo per un gol annullato a Edoardo Goldaniga, a tenere le redini dell'incontro colpendo anche due pali con Alberto Grassi prima e Christian Kouame poi, prima di subire la rete del vantaggio lariano con Tasos Douvikas che trova la sua prima marcatura dal suo arrivo in Italia. Forse punizione eccessiva per la squadra di Roberto D'Aversa alla quale rimedia Kouame, che tra tante palle gol sciupate trova la zampata del definitivo 1-1. Restano sette i punti di vantaggio del Como sul terzultimo posto: occasione per chiudere definitivamente il discorso salvezza non sfruttata.