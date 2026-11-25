INTER-STOCCARDA 0-0
LIVE MATCH
41' - C'è qualche problema per Bisseck, che ha bisogno dei soccorsi.
39' - Sucic guadagna metri, poi calcia dalla distanza mandando fuori.
38' - Ottimo recupero di Spence a metà campo, Akanji ripulisce l'azione.
37' - Spence viene atterrato in area, Letexier lascia correre
36' - Prova il tiro Bisseck, posizione buona ma conclusione centrale: para Seimen.
34' - Barella torna in campo dopo i soccorsi.
34' - Thuram si divincola tra quattro difensori, ma poi perde il pallone in area.
32' - Si è fermato Barella, che accusa dolore al gomito a causa dello scontro con Chabot precedente. Per l'ex Samp forse siamo a due gialli risparmiati...
31' - Doppio scontro a metà campo, nessun estremo di fallo per Letexier.
31' - Ripartenza Stoccarda, cross di El Khannouss troppo lungo per Demirovic.
30' - Lancio bellissimo di Esposito per Thuram, che entrato in area anziché calciare scarica su Mkhitaryan che arriva con un secondo di ritardo.
27' - Fase di gioco di grande intensità, con l'Inter che preme.
24' - Corner dalla destra, spizza Bisseck poi Akanji arriva sul pallone ma da posizione angolata manda fuori.
22' - Spalt anticipa Sucic che poi commette fallo su Nartey.
19' - Carlos Augusto cade in un contrasto con due difensori, Letexier lascia proseguire.
16' - Cosa si è mangiato Spence. Letexier lascia correre su un fallo di Esposito (giallo risparmiato) lasciando l'ex Tottenham libero di involarsi in area, ma al momento del tiro Spence viene ipnotizzato da Seimen in uscita.
15' - Martinez! Grande intervento dello spagnolo sulla conclusione di Fuhrich in area, dopo errore di Bisseck in un controllo.
13' - Thuram si scontra con Mittelstadt atterrandolo duramente, Letexier ammonisce il suo connazionale
11' - Tenta ancora la ripartenza lo Stoccarda, Akanji riesce a intercettare un cross dalla destra.
8' - Stoccarda che recupera un altro pallone a ridosso dell'area nerazzurra e riparte pericolosamente, poi Sucic respinge il tiro di Demirovic.
7' - Prova la girata di testa Demirovic, palla fuori.
6' - Spence regala un pallone allo Stoccarda, sugli sviluppi della ripartenza arriva prima un cross di Mittelstadt che attraversa tuta l'area poi un calcio d'angolo.
4' - Esposito guadagna il primo corner del match.
3' - Chabot atterra con una mossa quasi da wrestling Esposito, per Letexier tutto regolare. Poi arriva un cross di Vagnoman bloccato da Martinez.
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20.59 - Calcio d'inizio del match per lo Stoccarda: PARTITI!
20.58 - Barella e Demirovic davanti a Letexier per il sorteggio
20.56 - Le due squadre entrano in campo, mentre le due tifoserie si sfidano a colpi di sciarpate.
20.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo.
20.43 - Rientra anche lo Stoccarda, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.
20.42 - L'Inter rientra negli spogliatoi.
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IL TABELLINO
INTER-STOCCARDA 0-0
INTER: 1 Josep Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 99 Spence, 23 Barella, 8 Sučić, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 94 P. Esposito, 9 M. Thuram
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stanković, 6 Stones, 10 Lautaro Martínez, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 21 Jones, 28 Pavard, 32 Dimarco, 44 Bovo, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
STOCCARDA: 41 Seimen; 29 Jeltsch, 24 Chabot, 3 Hendriks; 4 Vagnoman, 28 Nartey, 47 Spalt, 7 Mittelstädt; 11 El Khannouss, 9 Demirović, 10 Führich
In panchina: 1 Bredlow, 2 Al-Dakhil, 6 Stiller, 8 Tiago Tomás, 14 Jaquez, 16 Atakan Karazor, 17 Pejčinović, 18 Leweling, 21 Prömel, 22 Assignon, 26 Undav, 44 L. Sauer.
Allenatore: Sebastian Hoeneß.
Arbitro: Letexier (FRA). Assistenti: Mugnier - Rahmouni. Quarto ufficiale: Lissorgue. VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Van Boekel (NED).
Note
Ammoniti: Thuram (I)
Possesso palla: 60%-40%
Tiri in porta: 2-1
Tiri totali: 8-3
Corner: 4-2
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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