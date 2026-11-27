Domenica sera, Ivan Juric tornerà all'Olimpico da avversario della Roma, una squadra in cui non è riuscito a lasciare il segno venendo esonerato dopo due mesi di lavoro, contraddistinti da dei pessimi risultati. "Le esperienze negative sono state molto utili, anche se non facili da gestire emotivamente. Da quelle si impara di più: si raccolgono gli insegnamenti, si capisce come crescere e come aiutare i ragazzi", ha spiegato il tecnico del Monza ripensando in conferenza stampa alla sua parentesi capitolina.

Dopo aver parlato del passato, Juric si è concentrato sulla stretta attualità, esaltando il valore raggiunto dai giallorossi grazie a Gian Piero Gasperini: "Basta guardare i risultati: la Roma segna quattro o cinque gol e ogni squadra che arriva all’Olimpico rischia tanto. Gasperini è riuscito a interpretarla al meglio. Insieme a Inter e Lazio è una delle principali candidate allo scudetto; anzi, mi sembra la squadra più difficile da affrontare".