Dopo il pareggio di oggi al Bentegodi contro l'Hellas Verona, il tecnico bianconero Igor Tudor ha commentato così il match ai microfoni di DAZN: "Oggi dovevamo avere più energia, abbiamo giocato tre partite in sette giorni. Avrei voluto però un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo possono dare solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR. Tornando a noi, l'abbiamo preparata al massimo e siamo arrivati stanchi".

E ancora: "Abbiamo caricato tanto per queste tre partite, quindi poi viene a mancare l'energia. I ragazzi hanno dato tutto, volevano spingere. In alcuni episodi si poteva fare meglio, ma non sono arrabbiato: abbiamo pregi e difetti, non si può vincere ogni partita. Va analizzato bene tutto quanto. Dobbiamo adattarci. Zeghrova non sta ancora al massimo, chi è entrato ci ha provato. Abbiamo messo tutto il potenziale offensivo, non siamo riusciti ma ci abbiamo provato. Nel completo e nei nostri pregi e difetti".