Raggiunto da Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions Legue contro il Galatasaray, il difensore bianconero Lloyd Kelly analizza il momento negativo della Juventus, reduce dai due ko di fila contro Inter e Como: "Ci sono certi momenti dentro le partite. Abbiamo visto tutto e sappiamo che dovremo fare meglio. A tratti abbiamo controllato il gioco, ma bastava poco per farci prendere gol. Ci dobbiamo lavorare".

Dopo l'Inter sembra essersi rotto qualcosa a livello mentale, ma è davvero così?

"Non sono d'accordo, non si è rotto niente mentalmente. La squadra gioca sempre con coraggio, con intensità e quindi evidentemente ci sono altre situazioni ma non è sicuramente la partita con l'Inter che ha causato questi problemi".