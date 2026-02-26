Sky Sport trasmetterà in diretta esclusiva la Finalissima 2026, ovvero la partita che metterà di fronte la Spagna regina d'Europa all'Argentina campione del mondo, venerdì 27 marzo, con fischio d'inizio alle 19 italiane. Si giocherà allo stadio Lusail, in Qatar, e sarà la seconda edizione dopo quella del 2022 che vide l'Albiceleste imporsi per 3-0 sulla Nazionale italiana a Wembley. 

All'evento potrebbe partecipare anche l'interista Lautaro Martinez, attualmente ai box per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 16:26
Autore: Mattia Zangari
