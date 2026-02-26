Lukas Podolski ripensa con un po' di amarezza alla trascurabile parentesi della carriera vissuta nella Milano interista, una mezza stagione anonima nel 2015, in un periodo difficile per il club nerazzurro: "Dico sempre che fu un errore andare all'Inter perché un prestito di pochi mesi non ha senso per me - le parole dell'attaccante tedesco a Flashscore -. Quando la squadra non va bene, i primi a essere messi da parte sono proprio i giocatori in prestito, o comunque non c’è interesse a trattenerli, è solo un prestito. Sono arrivato a gennaio e la stagione finisce a maggio, quindi sono circa quattro mesi e mezzo. L’errore non è stato andare all’Inter, ma accettare un prestito così breve", la sua riflessione.