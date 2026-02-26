Dopo la due giorni di Champions League e in attesa di Europa e Conference League, l'Italia è al quarto posto nel season ranking dell'Uefa che a fine anno premierà le prime due classificate con un posto in più nella massima competizione europea.

In testa l'Inghilterra, inarrivabile, a 21.902 punti. Seconda la Germania a 17.428, quindi la Spagna a 17.031 e appunto l'Italia a 16.857 (il distacco dai tedeschi è sceso da 1.357 a 571 punti grazie al successo dell'Atalanta sul Borussia Dortmund), tallonata dal Portogallo a 16.600. Più indietro Francia a 14.535 e Polonia a 14.125.