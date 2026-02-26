Nel postpartita di Amazon Prime Video di Juventus-Galatasaray si è discusso anche dell’eliminazione dell’Inter per mano del Bodo/Glimt. È arrivata anche l’analisi di Cristian Brocchi del doppio ko: “L’obiettivo primario dell’Inter resta lo scudetto, ma la Champions League è troppo affascinante per essere sottovalutata o affrontata senza il massimo entusiasmo. In campionato l’Inter ha ormai costruito un vantaggio importante, quasi incolmabile per le altre, ma contro il Bodø/Glimt si sono viste due partite di altissimo livello da parte loro.

Detto questo, non possiamo certo dire che la rosa dell’Inter non sia superiore. Proprio per questo non sono accettabili due prestazioni di quel tipo: in Europa non puoi permetterti cali di intensità o di attenzione, perché li paghi subito. E quando giochi la Champions devi farlo sempre con la stessa fame che metti nelle grandi serate.”