Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex Napoli Ivano Trotta ha analizzato il momento vissuto dalla formazione di Antonio Conte: "Conte interpreta sempre così le conferenze: diretto, schietto - riporta TuttoNapoli.net -. Non mi sorprende. Ho sentito anche le sue parole sul fatto che l’Eintracht fosse venuto a fare il catenaccio… in realtà hanno fatto la partita che dovevano fare, perché questa squadra ha preso 19 gol solo in Bundesliga in nove gare. Non può venire a Napoli e giocare a viso aperto. Il Napoli, però, non è stato incisivo.

A differenza del Como, che oggi mette in difficoltà chiunque, il pareggio contro l’Eintracht io lo considero un passo falso. Sono due punti persi. Il Napoli segna poco, e non è solo un fatto di assenze: prima si diceva che il problema fosse De Bruyne, ora che manca lui non si segna comunque. Bisogna essere coerenti nei giudizi. Il Napoli ha una rosa forte, costruita per competere su tutti i fronti. Ci sono stati troppi infortuni, è vero, ma il punto è che non si è ancora trovata una vera identità. Il Napoli che ho visto con l’Inter, dominante, aggressivo, con il pallino del gioco, oggi non si vede più. E mancano i gol degli attaccanti: è vero che “l’importante è che segni qualcuno”, ma se hai speso tanto per giocatori offensivi, è giusto che siano loro a fare la differenza".