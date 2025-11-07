Prima vittoria in stagione in Serie A per il Pisa: la formazione di Alberto Gilardino batte 1-0 la Cremonese grazie al gol di Touré. Tanta lotta in mezzo al campo e diverso dinamismo nel primo e nel secondo tempo. Occasione per Vasquez che colpisce la traversa dopo un tiro imparabile per Semper. Il Pisa ci crede e colpisce in fase offensiva: Touré impatta con un grande colpo di testa sul cross di Tramoni. Assedio lombardo fino alla fine, ma i toscani portano a casa i tre punti.