Fermato dall'influenza, Paolo Zanetti cede la parola al suo vice, Alberto Bertolini che nella conferenza stampa di oggi a due giorni dalla partita contro il Lecce è tornato sul ko casalingo dello scorso turno contro l'Inter.

Mister, fa ancora più rabbia oppure è sorpassato il fatto che la UEFA abbia dato ragione a Doveri sull'episodio dell'ammonizione a Bisseck?

"L'episodio è superato, già a fine partita abbiamo voltato pagina. Dobbiamo pensare solo alla difficile gara di Lecce. L’episodio per noi era chiave, ma l’abbiamo già archiviato, concentrandoci subito sulla partita di sabato".

Una difesa che è stata molto rinforzata rispetto all’anno scorso è comunque tra le peggiori della Serie A…

"Probabilmente ci manca un po’ di costanza nei 90 minuti, con dei cali che gli avversari capitalizzano al massimo, e questa può essere una spiegazione. Non dobbiamo commettere quei piccoli errori in cui gli avversari ci puniscono. Detto questo sappiamo di star facendo delle buone prestazioni e continuiamo ad essere fiduciosi per il continuo del nostro campionato".

La squadra come ha risposto dal punto di vista emotivo dopo la sconfitta con l’Inter, avete lavorato sull'aspetto mentale della squadra?

"Lavoriamo spesso sull’aspetto mentale, sia individuale che collettivo. Non possiamo perdere fiducia nel nostro lavoro. Vogliamo continuare con buone prestazioni, ma con la rabbia e la convinzione di poter portare a casa più punti, che sono quelli che contano".

A Lecce confermate la difesa vista con l’Inter?

"Abbiamo molte opzioni, con tanti giocatori che hanno giocato bene. Questo alza la competitività della difesa ed è quello che cerchiamo anche dagli altri reparti. Tutti devono essere pronti, sia per 90 minuti che per pochi".