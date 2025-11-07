Il derby contro l'Inter del prossimo 23 novembre non occupa i pensieri di Massimiliano Allegri, completamente focalizzato sulla gara del Milan a Parma, l'ultima prima della sosta: "Non ci pensiamo, pensiamo alla partita di domani che vale tre punti come il derby e le altre partite - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Non è per arrivare sereni al derby, ma per fare una sosta serena. Quando arriveremo al derby sarà una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Ma la partita più importante è quella che si gioca nell'immediata".

A proposito dell'infermeria che si sta svuotando, Allegri ha dato gli ultimi aggiornamenti sui vari recuperi: Pulisic sarà a disposizione domani, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez".