La Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata torna in campo per una doppia amichevole con Portogallo e Germania, la prima venerdì alle 18:30 a Viareggio, mentre la seconda andrà in scena lunedì alle 17:00 a Oliva, in Spagna. Per questi due incontri, il CT ha convocato diversi elementi dell'Inter: il difensore Francesco Stante, il centrocampista Thomas Berenbruch e gli attaccanti Matteo Lavelli e Matteo Spinaccè, ai quali vanno aggiunti anche i prodotti del vivaio nerazzurro Mike Aidoo, Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri.

PORTIERI: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

DIFENSORI: Mike Aidoo (Pergolettese), Cristian Cama (Roma), Mattia Mannini (Juve Stabia), Niccolò Postiglione (Pineto), Filippo Reale (Juve Stabia), Lorenzo Romani (Lecco), Jacopo Sardo (Monza), Giacomo Stabile (Juve Stabia), Francesco Stante (Inter);

CENTROCAMPISTI: Thomas Berenbruch (Inter), Alessandro Berretta (Giana Erminio), Leonardo Colombo (Monza), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Monza);

ATTACCANTI: Pietro Candelari (Spezia), Giacomo De Pieri (Juve Stabia), Patrick Nuamah (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Marco Romano (Genoa), Matteo Spinaccé (Inter).