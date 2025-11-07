Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese, è protagonista di un'intervista rilasciata a DAZN per il format di Lega Serie A 'Storie di Serie A'. Tanti i temi trattati nell'intervista che sarà rilasciata ufficialmente domani; nell'anticipazione, l'ex giocatore di Roma, Atalanta e Galatasaray manda anche un messaggio ai giovani talenti di oggi come Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, lui che nel recente passato ha avuto i galloni di grande speranza del nostro calcio che però non ha saputo onorare completamente: "Quando sei giovane vieni catapultato nel mondo dei grandi, fai le prime buone prestazioni. Ti senti più di quello che sei. Dopo una doppietta contro il Porto agli ottavi di Champions League non ti senti più i piedi per terra, e questo è uno sbaglio che un ragazzo non deve fare, ma è difficile tenere i piedi per terra. Bisogna avere un cerchio di persone che stanno con te non per convenienza, ma perché ti vogliono bene. Il consiglio che posso dare a Camarda e Pio Esposito è che sono dei grandi calciatori, devono stare con le persone che gli vogliono bene veramente e di fidarsi di quelle persone."