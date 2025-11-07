Alessandro Capello, attaccante del L.R. Vicenza con un breve trascorso anche nelle giovanili dell'Inter, presenta la sfida di domenica pomeriggio contro la squadra nerazzurra Under 23 nel corso del programma 'È solo calcio' de Il Giornale di Vicenza: "L’Inter U23 è molto difficile da affrontare: ha dei ritmi diversi dalle altre squadre, compra giovani con qualità, corsa e forza che arrivano dall’estero ai quali vanno aggiunti giocatori di esperienza ancora di categoria superiore diventa una squadra importante. Tutto il vantaggio che abbiamo ora ci servirà quando il risultato non arriverà e ci permette di rimanere sempre lì per poi riprendere il cammino la partita successiva e incrementarlo. La vittoria di domenica è stata quella dove abbiamo festeggiato di più".

Capello rivive anche la sua esperienza in nerazzurro: "All’Inter pensandoci adesso non mi rendevo quasi conto di essere in mezzo a quei giocatori, ero troppo piccolo. È stata un’esperienza incredibile, me la sono portata dietro nel corso della mia carriera. Non ho avuto la fortuna di esordire, ci speravo tanto ma il passo per giocare in quelle squadre è veramente grande e non è facile mantenere quei livelli".