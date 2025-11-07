Il Pisa festeggia la prima vittoria in questo campionato ottenuta nel match contro la Cremonese, ma al tempo stesso resta in apprensione per le condizioni di Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano di scuola Inter, infatti, è stato costretto a lasciare il campo al minuto 66 dopo essere atterrato male a seguito di uno scontro con Franco Vazquez, caduta che gli è costata un problema alla spalla destra: al suo posto è entrato Gabriele Piccinini.

Dopo la partita, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato proprio delle condizioni di Akinsanmiro ai microfoni di DAZN: "Ha avuto un problema alla spalla che valuteremo nei prossimi giorni. Mi auguro che non sia niente di grave, perché contiamo molto su di lui".