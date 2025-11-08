Riccardo Trevisani, ospite sulle frequenze di Televomero, ha espresso alcune convinzioni valutative su Antonio Conte, citando anche l'addio del tecnico del Napoli all'Inter: "È l’allenatore più forte in assoluto per vincere gli scudetti. Ognuno ha le sue caratteristiche: se vuoi la Champions, non prendi Conte. Il rumore dei nemici esiste: in Italia, Conte porta a spasso tutti. Dopo l’esperienza all’Inter, bastò una sua parola per mandare tutti al manicomio. Questa forza non è battibile".