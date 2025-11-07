Andrea Agostinelli, interpellato dai colleghi di RadioSei, ha parlato della sfida in programma domenica sera tra Inter e Lazio. Di seguito le parole riprese da LaLazioSiamoNoi: "Se l’Inter vince deve farlo perché se lo guadagna con fatica. Non vorrei che i buoni risultati fatti ultimamente abbiano rassicurato. A Milano serve il veleno e la testa dell’ultima spiaggia. Se approccia così se la gioca un minimo. Non è scontata la sconfitta, anzi. Non ci sono, per adesso, squadre ingiocabili come è stato il Napoli di Spalletti o l’Inter di Inzaghi. La Lazio è una squadra media e deve puntare a fare il massimo sempre".