Sono ben sei i rappresentanti della Serie A convocati da Jan Urban, CT della Nazionale polacca, per le partite contro Paesi Bassi (14 novembre) e Malta (17 novembre) che completeranno il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Oltre all'interista Piotr Zielinski, sono infatti presenti Lukasz Skorupski, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski, Nicola Zalewski e Adam Buksa.

Questo l'elenco completo:

Portieri:

Bartolomiej Drągowski (Panathinaikos), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Lukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Varsavia)

Difensori:

Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia), Paweł Wszołek (Legia Varsavia), Jan Ziółkowski (Roma)

Centrocampisti:

Kamil Grosicki (Pogoń Stettino), Jakub Kamiński (Colonia), Bartosz Kapustka (Legia Varsavia), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóra (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahçe), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter)

Attaccanti:

Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (Barcellona), Krzysztof Piatek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos)