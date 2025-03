Due i match del sabato pomeriggio della 28esima giornata del campionato di Serie A. Al Sinigaglia, il Como assapora per tutto il secondo tempo una vittoria che varrebbe una bella quota di salvezza grazie alla prima rete con la maglia biancoazzurra di Jonathan Ikoné che al 49esimo buca Ionut Radu dopo un bell'assolo. Ma a pochi secondi dalla fine, Franco Carboni viene atterrato in area lariana da Hrovje Smolcic procurandosi un calcio di rigore trasformato con una conclusione potentissima da Christian Gytkjaer. Il Venezia torna a segnare dopo cinque partite all'asciutto e guadagna un punto che vale ancora un barlume di speranza salvezza, per Cesc Fabregas è un'occasione gettata clamorosamente al vento.

Finisce in parità anche l'altro match in programma, quello del Tardini tra Parma e Torino. Grande prova di carattere della squadra di Cristian Chivu che vede scappare i granata due volte con le reti di Eljif Elmas e Che Adams e due volte li riacciuffa con Mateo Pellegrino: il figlio dell'ex difensore del Valencia Mauricio, visto all'Inter come vice di Rafa Benitez, firma i suoi primi gol in Serie A e regala un punto importante ai ducali.