Salvezza raggiunta con un paio di settimane d'anticipo e ultime giornate da vivere con passione. Il Parma di Cuesta ha conquistato l'ultima vittoria della sua stagione positiva, piegando di misura il Sassuolo nella gara del Tardini. Decisiva una rete, al minuto 80, messa a segno dall'uomo più importante dei ducali, vale a dire Pellegrino, su assist di Almqvist. Con quest'affermazione il Parma chiude la Serie A a 45 punti, a 4 lunghezze dal Sassuolo. Quella odierna potrebbe anche essere stata l'ultima apparizione di Grosso sulla panchina neroverde.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 16:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione