L’Atalanta dimostra di saper vincere, convincere e soffrire anche in Serie A, non solo nelle notti europee. Al Gewiss Stadium, nella gara serale valida per la 15ª giornata, i nerazzurri superano 2-1 il Cagliari al termine di una partita intensa e ricca di spunti.

L’avvio è tutto atalantino. Pressione alta, ritmo feroce e vantaggio che arriva già all’11’: Lookman sfonda a sinistra, palla sull’altro lato per Zappacosta e conclusione che diventa un assist perfetto per Scamacca, geniale nel colpire di tacco e battere il portiere. La Dea continua a spingere, creando altre occasioni soprattutto con Lookman e lo stesso Scamacca, mentre il Cagliari fatica a uscire ma prova a restare in partita anche grazie alla personalità dell’ex Palestra.

Nella ripresa l’Atalanta abbassa il baricentro e lascia campo ai sardi, che crescono col passare dei minuti. Al 75’ arriva il pareggio: cambio azzeccato di Pisacane, Gaetano entra, dialoga con Esposito e supera Carnesecchi. Sembra l’ennesima beffa stagionale, ma Scamacca non ci sta. All’81’ raccoglie un pallone di Samardzic e, dopo una prima respinta, firma il 2-1 decisivo.