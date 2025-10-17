Torino, PSV e Inter: sono le tre partite che attendono il Napoli nel giro di una settimana. E poi ce ne sarano altre, per un totale di sette in 22 giorni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i granata, Antonio Conte fa il punto sull'infermeria azzurra a poche ore dal tour de force: "Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo, ha fatto già 3-4 allenamenti con noi, è recuperato, Politano è rientrato in gruppo, Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Lobotka ha iniziato pure lui la fase di recupero. L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni. E' inevitabile, ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po' tutti e siamo curiosi di capire che risposta daremo".