Il Napoli recupera Matteo Politano, ma Antonio Conte non sembra intenzionato a rischiarlo nel match contro il Torino per averlo poi a disposizione nelle prossime gare, compresa la super sfida contro l'Inter del 25 ottobre. Questo, almeno, quanto risulta al Corriere del Mezzogiorno.

Secondo il quotidiano, infatti, sembra che l'intenzione del tecnico salentino sia gestire il rientro in campo dell'attaccante che "potrebbe partire dalla panchina domani a Torino - si legge - e affrontare dal primo minuto le sfide contro Psv Eindhoven e Inter".