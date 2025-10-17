Gli esami a cui si è sottposto Christian Pulisic, reduce dall'infortunio rimediato con gli Stati Uniti, non fanno sorridere il Milan. L'americano ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro e verrà rivalutato tra 10 giorni: secondo Sky Sport, dunque, il giocatore salterà almeno le partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta.

"In casa rossonera - aggiunge l'emittente sul suo sito - si spera di riaverlo per la partita contro la Roma del 2 novembre a San Siro, al limite per la trasferta di Parma del giorno 8. Per il derby del 23 novembre dovrebbe esserci".