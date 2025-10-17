La gara contro il Milan di domenica sera aprirà un ciclo molto tosto per la Fiorentina in campionato fino alla sosta di novembre. Dopo la gara di San Siro, Stefano Pioli se la vedrà con due sue ex squadre, Bologna e Inter, per poi sfidare Genoa e Lecce. Match nei quali i viola andranno alla ricerca disperata di punti, vista la classifica deficitaria che li colloca al 17esimo posto dopo sei giornate: "Abbiamo la determinazione per cambiare la classifica. Non credo che basterà solo una partita, il percorso sarà lungo. Certo che vogliamo far bene a San Siro, ma io devo pensare a una gara alla volta. Ora avremo un blocco di tre settimane molto pieno che affronteremo con positività, credendo in quello che facciamo", le parole del tecnico di Parma.