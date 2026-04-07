Anche Aleksandar Ceferin, numero uno della UEFA, ha voluto omaggiare la figura di Mircea Lucescu tramite un post pubblicato dalla Confederazione europea sui propri social: "Il calcio europeo piange Mircea Lucescu. La UEFA ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del grande tecnico rumeno, avvenuta oggi a Bucarest all'età di 80 anni. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin lo ha omaggiato come "uno dei veri originali del gioco — un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione".