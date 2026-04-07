La Serie A femminile si blocca per l'ultima sosta Nazionali di questa stagione. L'Inter Women tornerà poi in campo per la 19ª giornata di campionato contro il Genoa sabato 25 aprile alle 18:00, ma prima diverse nerazzurre saranno impegnate con le rispettive selezioni. Ecco l'elenco completo delle convocate e tutti gli impegni: 

BENEDETTA GLIONNA - Italia

14.04.2026, ore 18:15 - Serbia-Italia - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 15:00 - Danimarca-Italia - Qualificazioni Mondiali

HALEY BUGEJA - Malta

14.04.2026, ore 20:00 - Irlanda del Nord-Malta - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 19:00 - Malta-Irlanda del Nord - Qualificazioni Mondiali

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR, TELMA ÍVARSDÓTTIR - Islanda

14.04.2026, ore 20:30 - Islanda-Ucraina - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 18:30 - Islanda-Inghilterra - Qualificazioni Mondiali

MAŠA TOMAŠEVIĆ - Montenegro

14.04.2026, ore 17:30 - Cechia-Montenegro - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 18:00 - Montenegro-Cechia - Qualificazioni Mondiali

HENRIETTA CSISZÁR - Ungheria

14.04.2026, ore 16:00 - Macedonia del Nord-Ungheria - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 15:00 - Ungheria-Macedonia del Nord - Qualificazioni Mondiali

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - Bosnia ed Erzegovina

14.04.2026, ore 17:00 - Lituania-Bosnia - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 16:00 - Liechtenstein-Bosnia - Qualificazioni Mondiali

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio

14.04.2026, ore 20:30 - Scozia-Belgio - Qualificazioni Mondiali
18.04.2026, ore 20:30 - Belgio-Scozia - Qualificazioni Mondiali

ANNIKA PAZ - Argentina

11.04.2026, ore 02:00 - Cile-Argentina - Qualificazioni Mondiali
15.04.2026, ore 01:00 - Venezuela-Argentina - Qualificazioni Mondiali
19.04.2026, ore 01:00 - Argentina-Colombia - Qualificazioni Mondiali

CHIARA ROBUSTELLINI - Italia U23

12.04.2026, ore 19:00 - Portogallo-Italia - Torneo di Pinatar 16.04.2026 Finale

LIDIA CONSOLINI, RACHELE GIUDICI, MARTINA ROMANELLI - Italia U19

11.04.2026, ore 13:00 - Italia-Ucraina - Qualificazione Europei Round 2
14.04.2026, ore 13:00 - Italia-Olanda - Qualificazione Europei Round 2

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 23:51 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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