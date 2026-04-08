Dopo tanto dire su Alessandro Bastoni, che la scorsa domenica si è preso ovazione e abbracci del suo popolo, Fabrizio Romano fa un punto della situazione per quanto riguarda i rumors che lo vedono accostato al Barcellona. L'ultimissimo punto dell'esperto di mercato nasce dall'esigenza di mettere un po' di ordine, per citare le sue stesse parole, a proposito di una situazione che ad oggi non ha niente di concreto tantomeno di clamoroso.

Nelle ultime ore si è parlato di ultimatum o 'minacce' del Barça all'Inter, avvisata dai catalani di un eventuale cambio di rotta nella ricerca al difensore nel caso in cui i nerazzurri dovessero continuare a fare muro. Congetture che secondo Romano restano tali: quanto trapelato nelle scorse ore è un castello di carta campato in aria considerato che tra i due club non esiste al momento alcuna trattativa sul tavolo. La situazione attuale vede il Barcellona sì interessato a Bastoni, giocatore con il quale ha avviato qualche contatto esplorativo attraverso i colloqui con l'entourage, ma nient'altro particolarmente degno d'attenzione. Diversamente da come 'disegnato' dalla Catalogna non è un'operazione che può chiudersi adesso: al contrario Basto è al momento concentrato sul finale di stagione con l'Inter che dal canto suo nei prossimi mesi vedrà eventualmente il da farsi. L'operazione dipenderà certamente dai costi dell’operazione, dalle possibilità del Barça e dagli eventuali accordi economici.