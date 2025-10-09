Il legale di Aurelio De Laurentiis, l’avvocato Fabio Fulgeri, è intervenuto per chiarire la situazione legata alle chat dei dirigenti emerse nel caso-Osimhen. Secondo il difensore del presidente del Napoli, quei messaggi non hanno alcuna valenza accusatoria: “Si tratta di conversazioni già presenti nel fascicolo del giudice, decontestualizzate e valorizzate in maniera impropria dal giornalista. Non hanno alcun significato negativo. Fanno parte di un più ampio dibattito commerciale tra interlocutori che, tra l’altro, non sono nemmeno indagati, ma semplici testimoni, e che hanno già spiegato al magistrato il senso delle frasi”.

Fulgeri sottolinea che non ci sono novità dal punto di vista giudiziario, ma solo clamore mediatico: “La notizia è uscita perché qualcuno ha diffuso atti di indagine, ma non aggiunge nulla di nuovo. Anche l’interrogatorio di Osimhen pubblicato oggi era già agli atti. Ho sentito De Laurentiis ed è sereno: il materiale probatorio è risalente e già chiarito”.

Infine, una battuta sul caso legato a Manolas: “È più una contestazione contabile che altro. Siamo sicuri che le nostre ragioni, sul piano tecnico e contabile, saranno riconosciute dal giudice. Si tratta solo di una diversa valutazione del valore dei calciatori, nulla di più”.