Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato di Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna, soffermandosi anche sulla Nazionale italiana: "Due partite non possono cancellare le cose buone: una cosa è partire dal ritiro e tante altre situazioni, lui nell'immediato ha sistemato le cose e le due gare non possono cancellare tutto. E non cancella la mia stima nei suoi confronti, a prescindere da ciò che è successo in Nazionale. Anche perché poi non è che le cose siano migliorate di molto...".