Al termine della sconfitta nel derby di Roma, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è tornato a parlare della Coppa Italia. Era l'obiettivo per i biancocelesti? Così il tecnico in conferenza: "Chiaro, senza qualità eccelsa era importante. Sembrava però che si giocasse contro una squadra di scarso livello: potevamo fare di più, ma l'Inter ora è di un altro livello. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che ci sono arrivati, poi abbiamo incontrato una squadra fortissima. Un po' di rammarico c'è: potevamo fare una partita più coraggiosa".