Dopo la grande impresa di Napoli ottenuta sei giorni fa, il Bologna realizza un altro grande blitz esterno, vincendo a Bergamo contro l'Atalanta. La Dea ferma la sua corsa dopo l'acuto contro il Milan. Ma è la squadra di Palladino a qualificarsi alla prossima edizione di Conference League (+3 sui felsinei, ma scontri diretti favorevoli). Nel primo tempo Carnesecchi compie due ottimi interventi, il gol ospite arriva nel secondo tempo: cross di Rowe per la battuta al volo di Orsolini.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 20:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione