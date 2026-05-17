Grazie di gol di Sebastiano Esposito e Yerry Mina, il Cagliari si chiama fuori dalla corsa salvezza battendo il Torino: 2-1 il risultato finale, coi granata che erano passati in vantaggio con la rete di Rafa Obrador. Rimane quindi un duello tra Cremonese e Lecce da dirimere negli ultimi 90 minuti di questa Serie A: i salentini strappano la vittoria per 3-2 ai danni del Sassuolo col guizzo in pieno recupero di Stulic e sale a quota 35, per una partita che sembrava finita dopo la ressa finale ma che l'arbitro ha prolungato per qualche istante.

Tre punti che portano la squadra di Eusebio Di Francesco in piena pole position nella battaglia per non retrocedere e che vanificano la vittoria della Cremonese a Udine firmata da Jamie Vardy. I grigiorossi vanno a 34, ma per salvarsi dovranno battere il Como e sperare che il Lecce non batta il Genoa.