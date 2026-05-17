Lunch match ricco davvero di colpi di scena in Serie A. Partiamo dal clamoroso flop della Juventus, che cade in casa contro la Fiorentina e dice quasi addio alla corsa per la Champions League. La viola domina a Torino e va a segno con Ndour e Mandragora. La Roma conquista il derby contro la Lazio grazie alla doppietta di Mancini. Il Milan tira un sospiro di sollievo vincendo a Genova 2-1. Ok il Napoli, che cala il tris sul campo del Pisa. Vince il Como: 1-0 contro il Parma. Allo stato attuale giallorossi e rossoneri andrebbero in Champions.