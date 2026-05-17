Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN concentrandosi sul proprio futuro. Quale sarà? Conte risponde così: “Il presidente conosce il mio pensiero, ma non da oggi. Stanno già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. E’ già un mese che ho esposto la mia volontà, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara con l’Udinese. Mancherei di rispetto al presidente e alla nostra amicizia se anticipassi oggi qualcosa”.