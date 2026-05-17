Cesc Fabregas sogna con il suo Como e nel corso della conferenza post-partita il tecnico dei lariani ha tracciato il punto della situazione di squadra e non solo: "Non siamo la Juve, l'Inter, il Manchester City. La squadra ha fatto molto bene, nel lato sinistro potevamo fare scelte migliori con Diao. Abbiamo fatto un paio di cambiamenti là, poi l'ingresso di Jesus Rodrgiuez ha dato senso alla squadra. Oggi messaggio di coraggio, che loro devono essere nel contesto di vincere. Con la pressione di vincere. Ringrazio i tifosi che hanno manifestato contro la Lega, quando sono rientrati ci hanno aiutato tantissimo".