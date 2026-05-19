Fabio Capello, ex tecnico della Roma dove ha avuto modo di allenare Cristian Chivu, ha rilasciato un'intervista all'emittente turca TRT Spor dove ha commentato il doppio trionfo del suo ex giocatore alla guida dell'Inter: "L’Inter ha disputato un’ottima stagione. Anche i punti persi dal Napoli hanno influito. Non è stato facile per la squadra riprendersi dopo le difficoltà incontrate. Soprattutto dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, i giocatori avevano bisogno di recuperare mentalmente. Lo staff tecnico ha avuto un grande successo in questo senso, non solo a livello tattico, ma anche nella ricostruzione psicologica dei giocatori.. Chivu io l'ho portato alla Roma dall'Ajax e quindi lo conosco come giocatore e come uomo. È un ragazzo molto intelligente, è un ragazzo che sa cosa fare e all'Inter ha fatto una cosa molto difficile, perché quando entri in una squadra che ha subito quello che ha subito, con la sconfitta di Monaco di Baviera, è stato qualche cosa di incredibile. Ha dovuto lavorare molto nella testa dei giocatori e lì è stato molto bravo, non solo nel sistema di gioco, ma nella testa dei giocatori".

Capello ha anche parlato della Nazionale turca non esitando a esaltare il ruolo del suo capitano Hakan Calhanoglu: "Secondo me, è il giocatore più importante dell'Inter. È anche uno dei migliori centrocampisti d'Europa. La Nazionale turca può essere una squadra molto pericolosa. Sta diventando non solo forte, ma anche una squadra in grado di creare seri problemi a tutti i suoi avversari. Auguro a Vincenzo Montella grandi successi. Ho seguito da vicino la Turchia durante gli Europei. Erano già una buona squadra, e ora hanno acquisito ancora più esperienza. Avete anche fatto un'ottima prestazione nel torneo in Germania".