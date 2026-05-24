Quale futuro per Antonio Conte? Dopo l'addio al Napoli ci si domanda se il tecnico salentino possa tornare a guidare la Nazionale: “Non si parla di chiacchiere. Ricordo cosa ho detto sulla Nazionale, sono stato molto chiaro. Ho detto che tra i candidati, fossi il presidente, metterei Conte, anche perché è un mestiere che ho già fatto. Oggi ci deve ancora essere il presidente federale…

Conte scettico su Guardiola in azzurro

Si è fatto anche il nome di Guardiola, ma la FIGC è pronta ad avere un top allenatore? Perché significa onori e oneri: c’è uno status… Giusto per chiarire le idee. In questo momento c’è zero, non c'è niente. Non so se ci sarà in futuro: se l Nazionale vuole togliersi dalle problematiche… Però bisogna capire che si fanno troppo facilmente le cose. Io consiglio di prendere Guardiola: ci sono i fondi per prendere Guardiola? Io sono il primo a dirlo di prenderlo.

Non c’è niente. Tutte le panchine peraltro sono occupate, non è una questione legata a questo: toglietevelo dalla testa. Non so cosa accadrà, magari mi riposo e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles per i Mondiali”.