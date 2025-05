Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, sta per chiudere una stagione molto positiva a livello personale. "In realtà è cominciato in Coppa Italia il 12 agosto, quando ne feci due alla Carrarese... E non si è ancora chiuso. Perché manca una partita e io voglio dare tutto fino alla fine - racconta alla Gazzetta dello Sport il centravanti, che stasera affronterà il Napoli al Maradona - Col Como è stato bello perché il primo in campionato, col Venezia, l'ho cercato, voluto, un gol cattivo, di testa su corner di Zortea. Radu, nell'azione precedente, mi aveva fatto una parata straordinaria. Ho sentito che il lavoro paga".

"Il difensore più tosto? Senza dubbio Acerbi", ammette Piccoli, che poi parla dei colleghi più forti del campionato. "Kean mi fa impazzire. Ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio. In italia ci sono tanti attaccanti forti, una sana competizione. Nazionale? Io do il massimo ogni giorno e gioco ogni partita come fosse l’ultima cercando di determinare. La Nazionale bisogna meritarsela".