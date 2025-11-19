Ospite del programma Paren la mano, l'ex calciatore Maxi Lopez è stato ancora una volta stuzzicato sulle vecchie frizioni con l'ex calciatore e capitano dell'Inter, Mauro Icardi, domanda che Lopez ha in qualche modo dribblato.
Perché non ci sono mai state scazzottate con Icardi?
"Non rimaneva mai da solo. È in Argentina, passa del tempo con le ragazze. Che faccia quello che vuole".
Ma sei andato a cercarlo o no?
"Non ne parlerò perché oggi c’è pace. Ormai devo pensare bene alle cose prima di dirle".
Mer 19 novembre 2025
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
