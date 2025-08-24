Il PSV Eindhoven non è l'unico club che nelle ultime ore ha manifestato il suo interessamento per Medhi Taremi, giocatore finito ai margini del progetto sportivo dell'Inter. Stando al giornalista Matteo Moretto, mentre gli olandesi stanno riflettendo internamente se inviare o meno una proposta ufficiale in Viale della Liberazione, il Lille ha chiesto informazioni per capire gli eventuali margini di trattativa. Sull'ex Porto, inoltre, restano sempre vigili alcune società inglesi e turche.