Dopo aver scoperto l'avversario di Coppa Italia nel prossimo turno, il Bologna scenderà a breve in campo contro il Milan per il recupero della nona giornata di Serie A EniLive. Prima del fischio d'inizio del match, il direttore sportivo del club rossoblu Marco Di Vaio ha parlato a DAZN, dove ha risposto anche sulla Coppa Italia.

Sarebbe un peccato non tornare in Europa?

"Per noi è un obiettivo provare a rientrare in Europa. Il gruppo si è allargato, è rientrata anche la Roma. Non è facile, lo sappiamo e stasera è un'opportunità. Per noi sarebbe importante tornare in Europa per dare continuità".

Il risultato dell'Empoli vi invoglia ancora di più per la Coppa Italia?

"Non è cambiato niente, per noi era un obiettivo ugualmente. Ci proveremo, l'Empoli ha fatto un percorso incredibile e non sarà semplice. Ci penseremo al momento giusto".

Scaloni potrebbe convocare un giovane della Serie A: può essere Castro?

"Magari, sarei contento per Santiago. Lui ha un percorso importante in Nazionale, lo conoscono molto bene. L'importante è che faccia bene da noi, poi può raggiungere i suoi obiettivi personali".