Ennesimo infortunio stagionale da registrare per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di Daniel Maldini per tre settimane. L'ex giocatore del Monza, arrivato nel mercato di riparazione per sostituire il partente Nicolò Zaniolo, ha accusato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore sinistro. Infortunio che rischia di fargli saltare, se le tempistiche verranno confermate, ben cinque partite, tra campionato e playoff di Champions. Lo riporta Sky Sport.