Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan commenta così il match perso dai nerazzurri 1-0 contro il Liverpool in una gara segnata da un episodio controverso: “Dobbiamo rialzare la testa, lavorare di più. Stasera non è stata la nostra partita migliore, ma non dobbiamo dimenticare che giocavamo contro una big. Anche loro hanno giocato bene, secondo me è stata una partita equilibrata che doveva finire in parità, purtroppo l’arbitro ha deciso che doveva concedere un rigore fantasma”.

Come stai?

“Ho cercato di dare del mio meglio per i compagni, ho avuto un po’ di problemi fisicamente, ma ho provato a rimanere in campo al massimo. Lavorerò ancora di più per provare ad aiutarli”.

Ora testa al Genoa.

“Sì bisogna dimenticare questa partita perché c’è subito un’altra competizione. Dobbiamo lasciarci alle spalle il Liverpool e tornare a fare bene in campionato”.