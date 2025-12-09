Reduce da tre vittorie consecutive, l'Inter torna protagonista in Champions League con l'obiettivo di riscattare la sconfitta con l'Atletico Madrid e ipotecare un posto tra le prime otto nel match di questa sera contro un Liverpool in crisi, che ha vinto una sola delle ultime sei partite e alle prese con il caso legato a Mohamed Salah. Fiducia nei nerazzurri da parte dei bookies: la vittoria si gioca a 2,05 su Snai; pareggio e successo dei Reds sono in lavagna, nell'ordine, a 3,65 e 3,30, si legge su Agipronews.

Quattro degli ultimi sei incontri giocati dagli inglesi sono terminati con almeno tre reti complessive, come anche tre delle ultime quattro sfide con la squadra di Cristian Chivu in campo: a Milano gli esperti considerano in pole l'Over, visto a 1,65 su William Hill, mentre l'Under è fissato a 2,16. Due dei sei precedenti tra le due squadre sono terminati 0-2 per il Liverpool, tra cui l’ultimo a Milano: questo esito è proposto a 19, mentre lo 0-1 vale 13. Il risultato esatto favorito è l'1-1, in lavagna a 6,60 e preferito allo 0-0 (14). L'1-0 e il 2-1 sono fissati nell'ordine a 9,60 e 8,60.