In attesa di sfidarsi sul campo stasera al Meazza, Inter e Liverpool si stanno incontrando in questo momento nel locale in centro a Milano che solitamente ospita i pranzi UEFA del club nerazzurro. Il primo ad arrivare, come spesso accade, è stato il vice presidente Javier Zanetti, letteralmente circondato dall'entusiasmo dei tifosi e sempre disponibile per didicar loro anche solo un minuto. Pochi minuti dopo il resto della dirigenza nerazzurra con Beppe Marotta, Alejandro Cano e Katherine Ralph. Successivamente ecco la delegazione del Liverpool.

A seguire le immagini riprese dal nostro inviato Simone Togna.