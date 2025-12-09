In attesa di sfidarsi sul campo stasera al Meazza, Inter e Liverpool si stanno incontrando in questo momento nel locale in centro a Milano che solitamente ospita i pranzi UEFA del club nerazzurro. Il primo ad arrivare, come spesso accade, è stato il vice presidente Javier Zanetti, letteralmente circondato dall'entusiasmo dei tifosi e sempre disponibile per didicar loro anche solo un minuto. Pochi minuti dopo il resto della dirigenza nerazzurra con Beppe Marotta, Alejandro Cano e Katherine Ralph. Successivamente ecco la delegazione del Liverpool.
A seguire le immagini riprese dal nostro inviato Simone Togna.
L’arrivo delle dirigenze di Inter e Liverpool al pranzo UEFA ️ pic.twitter.com/yJIb02VOf6— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) December 9, 2025
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 13:03
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
