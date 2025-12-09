Mario Balotelli avrebbe potuto giocare da titolare la finale di Champions League contro il Bayern Monaco del 2010. La rivelazione arriva proprio per bocca dell'ex attaccante nerazzurro nel corso di un'intervista rilasciata a Prime Video: "Prima della partita, José Mourinho stava provando il tridente con me, Eto’o e Milito. Poi ha cambiato idea pochi giorni prima, ero arrabbiato perché era difficile da accettare. Sono sicuro che avrei fatto gol, ma alla fine va bene così. L’importante è aver vinto”. Quella fu poi l'ultima partita di Balotelli in nerazzurro, prima del passaggio estivo al Manchester City. Un ambiente col quale non ebbe un impatto facile, specie quando si è trattato di effettuare il primo allenamento: "Al City ci siamo allenati forse per un'ora e quindici minuti, un'ora, ma io venivo dall'Inter. Alla prima seduta mi venne da vomitare perché era come se tutti spingessero, corressero senza sosta".
Quello del 22 maggio 2010 rimane comunque un trionfo senza pari, come ammette candidamente: "Ho realizzato negli anni, crescendo, quanto valga la Champions vinta con l'Inter. Quando sei giovane non ci pensi, sei orientato al futuro, invece poi capisci che non è facile: bisogna avere lo spirito o anche fuori dal campo per riuscirci. La Coppa del Mondo è la più importante, ma dopo arriva la Champions: è stato un orgoglio alzarla, un'esperienza fantastica, sfortunatamente Mourinho non mi fece giocare la finale. Non è importante però averla giocata, contava solo vincerla". Ma come mai alla fine Balotelli non è riuscito a far esplodere definitivamente il suo talento? "Spesso mi capitava di giocare 2-3 partite di fila molto bene. Poi la quarta era come se non fossi in campo. Uguale in allenamento. Allora pensavo: 'La prossima devo giocare bene'. Oppure mi davo un obiettivo di gol da fare entro la sosta nazionali. Funzionavo meglio così. Quando mi davo obiettivi a lungo termine invece mi perdevo dopo un po'".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
