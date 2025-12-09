"Sono contentissimo. Ho avuto un infortunio che mi ha tentuto fuori per due mesi, avevo bisogno di sentire fiducia e questo gol me ne ha dato tanta". A parlare è Kevin Moressa, autore del gol del rotondo 5-0 che l'Inter Primavera ha rifilato al Liverpool in Youth League. Di seguito le parole del giovane nerazzurro raccolte da FcInterNews.it.

Quanto è stato bello tornare e farlo in questo scenario contro un avversario come il Liverpool?

"È stato bellissimo, ci sono partite che sogni di giocare da bambino. E stato vbello segnare, far felice il mister e i compagni".

È arrivato il passaggio del turno, vi state esaltando anche a livello europeo.

"Sì, prima della partita volevamo passare il turno a tutti i costi perché pensiamo di essere un gruppo forte. Era un obiettivo".

Adesso il campionato, c'è da continuare a fare bene anche lì.

"Certo, stare tra le prime è un obiettivo perché siamo all'Inter e bisogna continuare così".